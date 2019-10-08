أرابتك القابضة (ARTC) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.78 درهم، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 1.85 درهم، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يشكل مقاومة، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.58 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو .1.74 وبين مستوى المقاومة هو 1.80 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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