شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند نفس سعر الفتح وهو 0.205 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.207 درهم، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم مرة أخرى لاسفل للوصول لمستوى الدعم 0.185 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.21 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.20 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط