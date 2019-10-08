شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة السودانية للإتصالات (SUDATEL) يتلقى دعما قويا -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.358 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 0.35 درهم ،وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع ا لمبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لاعلى لمستوى المقاومة 0.38 درهم كمستوى اول ثم 0.41 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.35 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.355 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد