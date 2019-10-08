شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.40 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، وبالتزامن مع اقتراب السهم من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.36 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.39 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.40 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط