الدولار ينزل مع انحسار آمال التوصل لاتفاق تجاري بين الصين وأمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة تعبيرية

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء وقاد الدولار النيوزيلندي المكاسب أمام نظيره الأمريكي إذ امتدت مكاسب الأسهم الآسيوية لأسواق العملة.

ورغم الشكوك بشأن التوصل لاتفاق تجاري عند استئناف المحادثات بين بكين وواشنطن هذا الأسبوع، عزا مراقبو الأسواق التحركات لتكوين مراكز بعد التقلبات في الأسبوع الماضي.

ومقابل سلة من العملات، نزل الدولار 0.1 بالمئة إلى 98.85 بعدما سجل أكبر ارتفاع في يوم واحد خلال أسبوع في الجلسة السابقة.

ولقي اليورو دعما من الإنتاج الصناعي الألماني الذي ارتفع بشكل مفاجئ في أغسطس آب.

وكسبت العملة الأوروبية 0.2 بالمئة إلى 1.0989 دولار لكنها تظل قريبة من أقل مستوى فيما يزيد عن عامين الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 1.08790 دولار.

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وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية والخارجية مع عودة الأسواق الصينية للعمل عقب عطلة استمرت أسبوعا.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي وهما مرتبطان في أغلب الأحيان بالتجارة العالمية مع تقليص مستثمرين المراهنات علي انخفاضهما. وحذر متعاملون من أن هذا التحرك قد يتلاشى وذلك مرهون بمحادثات التجارة في واشنطن.

وهوى الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في شهر مقابل اليورو اليوم بعد أنباء تفيد أن محادثات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي توشك على الانهيار.