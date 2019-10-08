رئيس الوزراء أمام البرلمان: لولا قرار التعويم لوصل الدولار إلى 35 جنيهاً

الموجز

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أن أصعب قرار على أى حكومة، هو أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، كون هذا النوع من البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبيتها فى الشارع.

وأضاف مدبولي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العام بالبرلمان اليوم الثلاثاء، أن المواطن البسيط "همه فى النهاية قوت يومه، ومش عاوز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية فى حياته، على قد وعيه".

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وأشار مدبولي إلى أن بناء برنامج إصلاح من القرارات الصعبة جداً، لافتاً إلى أنه كان من الوارد أن تأخذه حكومات فى فترات سابقة، وكان من الممكن أن يكون أقل حدة، مشدداً "أصبحنا ملزمين أن ننفذ برنامج الإصلاح، إذا كنا نريد لهذا البلد أن ينطلق وتتقدم للأمام".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه وبعد اتخاذ قرار التعويم، قالت المؤسسات الخاصة فى مصر إنه "لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار من 30 لـ 35 جنيه مصرى"، متابعاً "متخيلين شكل مصر كان هيبقى عامل ازاى لو الدولار وصل لهذا الرقم".

يشار إلى أن الحكومة أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق".