شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ستوقع مع روسيا على ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السعودية أنها ستوقع مع روسيا، على "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط"، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل. وأكد مجلس الوزراء السعودي على جاهزية المملكة العربية السعودية، للوفاء باحتياجات العالم من النفط. Advertisements ‏

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