شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا بالقاهرة: نسعى لتوقيع اتفاق ثنائى مع مصر لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الفترة المقبلة سوف تشهد السعي إلى توقيع اتفاق ثنائي مع مصر بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن ذلك سيكون أول اتفاق توقعه بلاده مع القارة الأفريقية والدول العربية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة الكورية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر باعتبارها أحد اهم المقاصد الاستثمارية في قارة افريقيا والشرق الأوسط.

وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري، بعد إعادة تشكيله، بحضور وزراء المالية والصناعة و الاستثمار، وعلي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

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وأوضح أن هذا الاجتماع يعد بداية قوية لمجلس الأعمال المشترك، مضيفا أن المجلس سيكون المسئول عن وضع الإطار العام للتعاون الاقتصادي لبدء مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعد أسرع اقتصاد في المنطقة وكذلك تمتعه بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع دول العالم.

وذكر يوتشول أنه من المستهدف تحقيق المعادلة المشتركة للاقتصاد بين البلدين تقوم على الاستثمار والتشغيل والتصدير.

وأشار يوتشول إلى أن الحكومة الكورية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وتوقع أن تكون 2020 بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الداعم لرخاء الشعبين المصري والكوري، موضحا أن حكومتي البلدين يمكنهما فعل المزيد لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تسهم في مزيد من الاستثمارات الكورية في مصر.