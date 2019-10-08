شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنك والعقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسراً 1.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5719.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6236.36 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسراً 12.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4711.13 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 124.4 مليون سهم بقيمة 28.2 مليون دينار كويتى عبر 4934 صفقة.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%.

وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.89%، تلاه شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.98%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.82%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.96%.