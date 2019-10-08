الاقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 14456 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 17430 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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