الاقتصاد

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 8-10-2019  تراجعا في جميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة. 

 

وبدأ سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 30 - 35 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 22- 28 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار أمس بانخفاض جنيهان.

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كما سجل سعر كيلو القشر بياض  55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسي 50-60 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو. 

 

وكما تراوح سعر البوري بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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