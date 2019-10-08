شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 8-10-2019 تراجعا في جميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.
وبدأ سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 30 - 35 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 22- 28 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار أمس بانخفاض جنيهان.
كما سجل سعر كيلو القشر بياض 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسي 50-60 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.
وكما تراوح سعر البوري بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.
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