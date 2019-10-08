شكرا لقرائتكم خبر عن مصدرو القمح الفرنسى يتوقعون أن يستورد المغرب 3.8 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدرو القمح الفرنسى إن المغرب سيستورد ما يصل إلى 3.8 مليون طن من القمح اللين فى موسم 2019-2020 على أن تزوده فرنسا بما نسبته 65% من تلك الكمية.

وقال فيليب أوزيل من هيئة تشجيع صادرات الحبوب الفرنسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا صدرت العام الماضى 1.4 مليون طن من القمح اللين للمغرب، بما يعادل 55 % من وارداته.