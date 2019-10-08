بورصة البحرين تتحول للمنطقة الحمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ليهبط بنسبة 0.09% خاسراً 1.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1517.72 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الخدمات والاستثمار والصناعة. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.4 مليون سهم بقيمة 592.4 ألف دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.91% بضغوط هبوط سهم زين البحرين بنسبة 1.91%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%. كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.38% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.27%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.

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