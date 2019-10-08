شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "باعظيم التجارية" توافق على الانتقال إلى السوق الرئيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، على الانتقال الى السوق الرئيسية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى قدرة الشركة على ترشيد مصروفات البيع والتسويق.

وتراجعت الإيرادات إلى 76.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 81.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 6.86 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.85 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 11.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وبحسب القواعد المعدلة من قبل هيئة سوق المال فإنه عند رغبة الشركة في الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية عليها استيفاء 5 متطلبات رئيسية.

وكان مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وشركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين أمس الأحد، قد وافق على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

وقالت الشركتان، في بيانين لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.