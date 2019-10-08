شكرا لقرائتكم خبر عن "زهرة الواحة" تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "السعودي البريطاني" بقيمة 50 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودى البريطانى (الأول – ساب).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تجديد اتفاقية التسهيلات ورفع حد التسهيلات الائتمانية من 25 مليون ريال إلى 50 مليون ريال عبارة عن، تسهيلات لتمويل رأس المال العامل بقيمة 40 مليون ريال، وتسهيلات لتمويل التوسعات الراسمالية بقيمة 10 مليون ريال.

وبحسب البيان، فإن مدة التمويل مقسمة إلى ستة أشهر بحد أقصى لتسهيلات تمويل رأس المال العامل، و48 شهراً لتسهيلات تمويل التوسعات الراسمالية.

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وتستهدف الشركة من التمويل، شراء واستيراد المواد الخام وذلك لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات لتمويل التوسعات الراسمالية، علماً بأن الضمانات المُقدمة هي سند لامر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 19.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 59.3%.