شكرا لقرائتكم خبر عن بنك "الجزيرة" يُوقع اتفاقيتين لحماية محفظتي التمويل الشخصي والعقاري مع "الجزيرة تكافل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الجزيرة عن توقيع اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني، تتضمن تقديم خدمات حماية محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة التعاقد تبلغ 19.1 مليون ريال، علماً بأن تغطية التعاقد تبدأ التغطية من اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر الجاري ولمدة سنة ميلادية واحدة.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت البنك عن توقيع اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بعملاء البنك بقيمة 20.729 مليون ريال مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وبحسب البيان، سيكون للاتفاقيتين أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2019 و2020.

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هذا وقد سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة للبنك على هذه الاتفاقيات والتي عقدت بتاريخ يوم الثلاثاء 16 أبريل الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 251.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 244.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 6%.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 502.2 مليون ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 479.7 مليون ريال خلال الربع المقابل.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 486.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 480.8 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2018.