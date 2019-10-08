شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "اكسترا" تتراجع 12% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 12% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان منشور على موقع السوق، إنها حققت صافي أرباح بلغ 27.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 30.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 27 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 34.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى تعجيل تسجيل إرادات عمليات البيع بالتقسيط بقيمة 10.1 مليون ريال، وذلك بناء على عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط.

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كذلك ارتفعت مصروفات التشغيل الناتجة عن البدء في نشاط الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) و التي بدأت نشاطها بعد الحصول على الموافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثاني.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 1.035 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 894.8 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 133.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 98.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن اكسترا حققت صافي أرباح بلغ 106.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 67.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.