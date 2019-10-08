شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تمنح تصنيف "BB-" لـ "عزيزي للتطوير" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وكالة فيتش العالمية أن مديونية شركة عزيزي للتطوير العقاري إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة بالإمارات، تصل إلى 3.58 مليار درهم هذا العام، مرجحة ارتفاعها إلى 4.3 مليار درهم.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة تتمتع باستقرار مالي، وقدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، إلى جانب توظيفها نموذج أعمال مستدام، ما أدى إلى منحها تصنيف BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالة.

وتوقعت الوكالة أن يمثل مشروع "ريفيرا" أكثر من 75% من إيراداتها حتى 2022، بحسب صحيفة الخليج.

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وتتوقع "فيتش" أن تحقق الشركة نمواً بخانتين عشريتين في 2019 و2020، يليه 4.5% و1.1% في 2021 و2022 على التوالي.

وكان بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، أعلن في أبريل الماضي عن تعاونه مع "عزيزي للتطوير العقاري" وذلك لتوفير خدمة التمويل "سكني" للمستثمرين الراغبين بشراء العقارات السكنية في جميع مشاريع الشركة.

وتسهّل خدمة "سكني" عملية شراء المنازل عبر توفير مستوى أعلى من المرونة والقدرة على الدفع؛ حيث يمكن للعملاء اختيار خطة سداد تصل إلى 48 شهراً بمعدلات ربح مماثلة لقروض الرهن العقاري.