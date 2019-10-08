شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تشارك في تحويل مشروع تابع لها بالإكوادور لمركز لوجستي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في بورسوجا بجمهورية الإكوادور بتكلفة 538 مليون دولار، حيث انطلق العمل فيها بنجاح.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.2 مليار دولار، وسيشمل إقامة منطقة اقتصادية متكاملة وفق نموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي.

وذلك بهدف تحوّيل الإكوادور إلى مركز تجاري ولوجستي رائد على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، ويضع البلاد على خطوط إبحار سفن الحاويات الضخمة من خلال قدراته التي تتجاوز 10,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

والمشروع الجديد يُعد أحد أكبر الاستثمارات الدولية في الإكوادور. وبدأ العمل في الميناء منذ شهرين، حيث قام بمناولة آلاف من الحاويات وخدمة أكثر من 12 سفينة من فئة «بوست-باناماكس».

ويُتوقع أن تصل قدرة المرحلة الأولى لمشروع بورسوجا 750,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً خلال المرحلة الأولى، و1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بالطاقة الكاملة للميناء.

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وتم تزويد الميناء بأحدث التقنيات، وببنى تحتية عالمية المستوى، ويضم أكبر الرافعات الجسرية في أمريكا الجنوبية.

ويعدّ بدء العمل في مشروع بورسوجا لحظة فارقة في مسار النمو الاقتصادي للإكوادور، فالميناء الجديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة سيساهمان على نحو ملموس في تحسين التنافسية العالمية للإكوادور، وجعل البلاد مركزاً حيوياً للأعمال على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية من خلال تطبيق النموذج الناجح الذي تمت تجربته في دبي ومناطق أخرى متعددة حول العالم..

وتتمثل المرحلة الثانية للمشروع في تشييد «بورسوجا زيد إي دي إي» وهي منطقة اقتصادية خاصة للشركات البحرية واللوجستية والصناعات الخفيفة، وسيتم إنشاؤها وفقاً لنموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يضم أكثر من 7,500 شركة تساهم جميعها بنحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتوفر أكثر من 135,000 فرصة عمل.

كانت موانئ دبي العالمية قد قالت في أبريل الماضي إن أحجام مناولة الحاويات لديها انخفضت 0.6 % في محفظتها العالمية في 2018 مقارنة مع العام السابق.

وقالت المؤسسة في وقت سابق أنها قامت باستثمار نحو 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وتم استخدام نموذج جبل علي بنجاح في عدد من دول العالم ومن ضمنها محطة «لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، ومحطة كاوسيدو الجديدة بجمهورية الدومينيكان.