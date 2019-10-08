شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 37 مليار درهم إيرادات متةقعة لحلول الجيل الخامس في الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع تقرير لشركة "أنالسس مايسون"، حول فرصة الإيرادات من الحلول التي يدعمها الجيل الخامس، أن ترفع حلول شبكات الجيل الخامس حجم الإيرادات بنحو 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) بدولة الإمارات بحلول 2030.

وتشكل تقنيات اتصال "الجيل الخامس" عاملاً رئيسياً في إثراء الاقتصاد الرقمي وذلك من خلال توفير سرعة بيانات للمستهلكين بشكل غير مسبوق سيكون لها تأثير بشكل كبير في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتحسينها.

وستعيد تلك التقنيات تشكيل طريقة العمل بشتى القطاعات، وتفتح المجال لطيف واسع من الحلول والتطبيقات الجديدة التي ستستفيد من السرعة الفائقة للشبكة وتقليصها لزمن الاستجابة، ودلك بحسب صحيفة الاتحاد.

وحققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً هذا العام عبر إطلاق تقنية الجيل الخامس تجاريًا، ما سيؤدي إلى توفير مستوى عالٍ من الأداء، إضافة إلى المزيد من الخصائص المرتبطة بشبكات الاتصال ما يسهل توفير الخدمات المتطورة والمزيد من الإيرادات.

وستحقق شبكة الجيل الخامس فوائد جمة من الفرص الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة عبر توفير خدمات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للقطاعات الاقتصادية الإماراتية، بناءً على إمكانات الجيل الخامس.

وسيمثل ذلك فرصة استثنائية لتزويد العملاء بخدمات رقمية مستقبلية وشبكة تحوليّة فائقة الأداء من الجيل الخامس.

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ومن المتوقع أن تحدث تقنية الجيل الخامس ثورة صناعية في خمسة قطاعات رئيسية تشمل التلفزيون والإعلام والتصنيع والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والبنية التحتية.

وتعيش الشركات اليوم مرحلة التحول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة. وستوفر التقنية الجديدة موثوقية عالية ووقت استجابة أسرع للتحكم في الخدمات والبنية التحتية المهمة بالإضافة إلى التحكم عن بعد في الآلات الثقيلة.

بشكل عام، ستعمل تقنية الجيل الخامس على تعزيز فرص الأعمال من خلال تطوير قدرات المراقبة والتتبع والأتمتة على نطاق واسع - من المزارع المتصلة والأعمال المرتبطة بالزراعة إلى المدن والمباني الذكية.

وتوقّع سلفادور أنغلادا، رئيس قطاع الأعمال لدى"اتصالات" في وقت سابق أن تصل نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس للشركة إلى 10% من مساحة الدولة بنهاية 2019.

وكانت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" قد اعلنتا في وقت سايق عن جاهزيتهما التامة واكتمال عملية تطوير وتحديث شبكتيهما لبناء 1000 محطة لشبكات الجيل الخامس بنهاية 2019 لكلا منهما.

وأعلنت شركة أوبو للهواتف الذكية، التعاون مع "اتصالات" في أبريل الماضي لاختبار مدى توافقية هواتف أوبو الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس مع شبكة اتصالات المخصصة لهذا الجيل.