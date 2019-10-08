شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفرض "الانتقائية" على التدخين الإلكترونية والمشروبات المحلاة مطلع ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة مطلع ديسمبر المقبل، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء ووزارة المالية الصادرين بهذا الخصوص.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، طالبت الهيئة جميع منتجي ومستوردي ومخزني أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة بالمبادرة إلى التسجيل في النظام الإلكتروني للهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية في حال عدم تسجيلهم حتى الآن، مشددة على ضرورة تسجيل جميع السلع الانتقائية التي يقومون بتوريدها في حال كانت مشمولة بقرار مجلس الوزراء.

وأكدت أن هذه الخطوة تجنب جميع الأطراف المعنية أي عقبات في الاستيراد أو مخالفات قد تنتج عن التأخير في استكمال التسجيل.

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وكانت دولة الإمارات قد بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من أكتوبر 2017 على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة وذلك بهدف الحد من استهلاكها من جهة والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات المنفعة العامة.

وتراوحت نسبة الضريبة الانتقائية وفقاً للقانون الذي صدر سابقاً بين 50 و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ويتجاوز عدد السلع التي تم حصرها وتخضع للضريبة الانتقائية 1700 سلعة، خلال أكتوبر عام 2017.