شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: دخول 24 ألف أجنبي بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الخارجية السعودية دخول حوالي 24 ألف سائح أجنبي للمملكة خلال 10 أيام فقط منذ بدء تنفيذ قرار السماح باستخراج الفيزا السياحية الفورية عبر المطارات.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن من أهم سمات التأشيرةِ السياحيةِ السعودية، إمكانيةُ الاستفادة منها في أداء فريضةِ العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبةِ للنساء، في غير موسمِ الحج، وعدم الحاجة لكفيلٍ كما هو معمول به في تأشيراتِ العمل الأخرى.

كما أن التأشيرة السياحية لا تستثني أي سائحٍٍ لأسباب الدين أو المعتقد، وبإمكانِ السائحِ القيام بزياراتٍ متعددةٍ خلال عام، على أن لا تزيد مدة الزيارةِ عن 90 يوماً.

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وتأتي هذه التأشيرات السياحية ضمن خطط السعودية لخلقِ مليون وظيفة، والوصول إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030.

واعتبر وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي في تصريحات سابقة أن التوقعات بإيجاد مليون وظيفة للسعوديين من قطاعات السياحة "ليس بالأمر المستبعد وليس بالمبالغة".

وقال إن المملكة تستهدف أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم، وأن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030.

وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت جملة من القرارات الاقتصادية تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليار دولار في 2015.