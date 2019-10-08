شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تخفض تصنيف أرامكو السعودية إلى "A" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي للمصدر طويل الأجل الخاص بشركة "أرامكو" السعودية إلى (A) من (A+).

وحسب بيان للوكالة على موقعها الإلكتروني أن خفض التصنيف أخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وكذلك استمرار عجز الموازنة في البلاد من بين عوامل أخرى.

وقدرت فيتش أن الهجوم "سيكون له تأثير محدود جدا على الأداء التشغيلي والمالي لشركة أرامكو السعودية في 2019".

وتعتقد فيتش أن "الشركة أثبتت أنها قادرة على التعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة".

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي طويل الأجل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى "A" من "A+". مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويتبع تخفيض التصنيف لكل من أرامكو وسابك تخفيض التصنيف الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل إلى "A" من "A+" مع الحفاظ على النظرة مستقرة.

وذكرت وكالة التصنيف العالمية أن خفض التصنيف جاء على خلفية التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج، وإعادة تقييم فيتش لمدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية واستمرار التدهور في الميزانيات المالية والخارجية للمملكة.

وكانت وزارة المالية قد أعربت عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح المملكة العربية السعودية درجة (A)، خلافًا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.

وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، عن تثبيت تصنيفها الائتماني للسعودية طويل وقصير الأجل عند مستوى 2-A-/A، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة تعافي إنتاج النفط السعودي بسرعة بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لإنتاج الخام.

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كما توقعت أن تحاول الحكومة الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 0.4% هذا العام، متأثرا بالأساس بانخفاض انتاج النفط بسبب اتفاق أوبك والهجمات.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني الطويل الأجل في "A+" مع توقعات مستقرة.

كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى من تقديرات صندوق النقد الدولى، وفقا لموقع وزارة المالية السعودية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة استعادت القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز.

وأضاف أن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بلغ 880 ألف برميل في اليوم.

وكشفت وكالة ستاندرد آند بورز في أبريل الماضي عن تثبيت تصنيفها الائتماني للسعودية عند مستوى 2-A-/A، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وأضافت الوكالة أن السعودية ستشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً في 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط.

وكشفت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز في أكتوبر الماضي عن افتتاحها فرعا في الرياض بعد أن حصلت على رخصة نهائية من هيئة السوق المالية السعودية.

وتسمح الرخصة النهائية التي حصلت عليها ستاندرد آند بورز للوكالة، بمزاولة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.

وفي أكتوبر 2016 كانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحصل على موافقة أولية من هيئة السوق المالية السعودية.