شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تشتري 70 ألف طن من النفتا الهندية بأعلى علاوات منذ 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر تجارية يوم الإثنين إن الذراع التجارية لأرامكو السعودية اشترت 70 ألف طن من النفتا من مؤسسة النفط الهندية يوم الجمعة بعلاوات لم يسبق لها مثيل منذ 2013، وذلك في إطار سعيها لسد فجوة في الإمدادات بعد هجمات في 14 سبتمبر على منشأتين تابعتين لها.

ودفعت شركة أرامكو للتجارة علاوة فوق الصيغة السعرية لمؤسسة النفط الهندية على أساس التحميل على ظهر السفينة في نطاق 45 دولارا للطن لشحنة تبلغ 35 ألف طن للتحميل بين 18 و20 أكتوبر الجاري من ميناء تشيناي ولشحنة تبلغ 35 ألف طن للتحميل بين الثالث والخامس من نوفمبر المقبل من نفس الميناء، وفقا لوكالة رويترز.

وتشير بيانات رويترز إلى أن هذه أعلى علاوات تحصل عليها مؤسسة النفط الهندية للنفتا التي تباع من تشيناي منذ أن باعت شحنة ليونيبك بعلاوة بلغت حوالي 55 دولارا للطن في 2013.

وقال إبراهيم البوعينين، الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، إن أرامكو عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط تابعتين للشركة.

في الوقت نفسه تسعى ارامكو الى طرح جزء من اسهمها خلال الفترة الحالية، وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

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