شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي للمكتبات: لا نية لزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، إنه لا نية لدى الشركة لزيادة رأس المال عند الانتقال من الإدراج في السوق الموازية – نمو إلى السوق الرئيسية.

وقال محمد أبو معطي في مقابلة مع قناة "العربية" إن مجلس إدارة الشركة راجع الشروط ومن ضمنها متطلبات رأس المال وهي 200 مليون ريال، وباقي شروط الانتقال للسوق الرئيسية مستوفاة، وبناء على ذلك وافق أعضاء مجلس الإدارة على طلب الانتقال للسوق الرئيسية.

وأشار إلى قيام الشركة بزيادة رأس المال قبل نحو شهرين فقط، ولا توجد خطة حاليا أو نية لزيادة رأس المال.

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وأضاف أبو معطي "الأهداف الرئيسية من الانتقال للسوق الرئيسية هي تحقيق الشهرة والاستمرارية وهذه الأهداف كانت هي الأساس منذ البداية".

وبحسب القواعد المعدلة من قبل هيئة سوق المال فإنه عند رغبة الشركة في الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية عليها استيفاء 5 متطلبات رئيسية.

وكان مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وشركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين أمس الأحد، قد وافق على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

وقالت الشركتان، في بيانين لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.