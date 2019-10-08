شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم تبدأ توزيع أرباح بواقع 60 هللة للسهم في 16 أكتوبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، بدء توزيع الأرباح النقدية المستحقة إلى مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 439.999 مليون ريال، اعتباراً من 16 أكتوبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التوزيع سيكون بواقع 60 هللة للسهم، وبنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان إلى أن أنه سيتم استقطاع مبلغ الضريبة المتوجبة والمقدرة بـ 5% من إجمالي مبلغ الأرباح المدفوع وذلك للمساهمين غير المقيمين في المملكة حسب المادة (68) من النظام الضريبي لهيئة الزكاة والدخل.

وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2018، بقيمة 183.333 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ نصف ريال، كذلك تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018، بقيمة 238.333 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 65 هللة للسهم.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 210.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 211.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى الانخفاض في أسعار معظم منتجات الشركة وخاصة خلات الفينيل الأحادي.

وعلاوة على ذلك يعود سبب الانخفاض إلى الصيانة المجدولة في مصانع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع الشركة العالمية للدايول، نتج عنه انخفاض في الإنتاج وبالتالي كميات المبيعات. غير أن هذا الانخفاض قابله زيادة في حجم المبيعات في الربع الحالي بالنسبة لمعظم المنتجات الأخرى، ولا سيما الميثانول وحمض الخليك وانخفاض أسعار اللقيم نسبياً.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 325.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 362.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 10.3%.