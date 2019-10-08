شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُغرم "الحكير" و"ولاء للتأمين" و"ثوب الأصيل" لمخالفة قواعد لطرح بالسوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية على شركة كل من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، ولاء للتأمين التعاوني، وثوب الأصيل، لمخالفتهم قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأشارت فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أنها غُرمت بدفع 20 ألف ريال لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم قيامها بتزويد الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 2 يوليو 2019.

كذلك غرمت الهيئة شركة ولاء للتأمين التعاوني بدفع 20 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 خلال الفترة النظامية المحددة بـ(30) يوماً من نهاية الفترة المالية.

وأفادت شركة ثوب الأصيل بأنه قد تم تغريمها بدفع 10 آلاف ريال، لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 خلال الفترة النظامية، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 29 أبريل 2019.