شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول 0.6750، وطالما أن السعر دون 0.6840، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة الرئيسية الهابطة، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.6595.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6680 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط