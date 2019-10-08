شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 58.50، وطالما أن السعر دون 59.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 56.00 وتمتد إلى 54.00 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط