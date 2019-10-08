شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول 53.00، ويواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 51.80 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 50.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 54.60 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط