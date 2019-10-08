شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يرتفع سعر الفضة من جديد ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 17.60، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، بانتظار الارتداد هبوطاً لزيارة مستوى 16.96 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 17.60 سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية إضافية تصل إلى 18.40 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط