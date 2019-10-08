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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليختبر المتوسط المتحرك 50، ليبقى محصوراً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1485.00 والمقاومة 1530.00، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1475.00 والمقاومة 1515.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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