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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الضغط السلبي ليبدأ اختبار الدعم المحوري 1.2260، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر هذا المستوى سيوقف التوقعات الإيجابية ويدفع السعر لزيارة مستوى 1.2215 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتداول فوق 1.2295 من جديد لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2500.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2220 والمقاومة 1.2390
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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