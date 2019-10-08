الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ليقترب من حاجز 1.1000، وطالما أن السعر دون 1.1025، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 1.0857 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 1.1025 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1.1180 على المدى القريب.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0870 والمقاومة 1.1050

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي

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