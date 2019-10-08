شكرا لقرائتكم خبر عن يونج كيم: الشركات الكورية لديها رغبة بالاستثمار بقطاع التشييد ومحور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يونج سانج كيم، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكورى، إن الوفد الذي يزور مصر حاليا يضم 20 شركة كورية تعمل في قطاعات مختلفة ترغب في بحث فرص الاستثمار في مصر والتعاون مع القطاع الخاص المصري في مشروعات البناء والتشييد والسياحة والصناعة وكذلك تتطلع للفرص الاستثمارية بمحور قناة السويس.

وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى الكوري بعد إعادة تشكيله، بحضور بحضور وزراء الصناعة والتجارة والمالية.

Advertisements

وأضاف أن الجانب الكورى بالمجلس يضم عددا كبيرا من الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار كيم إلي أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة.