شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 22 ألف رحلة و4 ملايين سائح نتائج 10 شهور لبرنامج تحفيز الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة السياحة أن برنامج تحفيز الطيران للعام 2018-2020 أحرز انجازا كبيرا منذ بداية العمل به، حيث حقق خلال العشرة أشهر الأولى من تطبيقه حوالى 22.300 رحلة طيران، بإجمالى 3.85 مليون سائح، فى حين حقق البرنامج السابق عام 2017 – 2018 حوالى 3.2 مليون سائح إلى مصر من خلال حوالى 17771 رحلة طيران عارض ومنتظم.

وأوضحت الوزارة أن برنامج تحفيز الطيران لعامى 2018 – 2020 اعتمد على عدة معايير، منها عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التى تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها، فى الفترة الآخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، وشددت على أن برامج تحفيز الطيران يتم تمويلها من الموارد الذاتية لصندوق السياحة.

وانتهجت وزارة السياحة سياسة تحفيز الطيران أسوة بما تقوم به الدول المنافسة مثل تركيا والمغرب وتونس واليونان وغيرها، وما تقدمه تلك الدول من تسهيلات لدعم وتحفيز حركة الطيران السياحى إليها سواء المنتظم منه أو العارض بما يرفع قدرة الوصول للمقاصد السياحية لتلك الدول.

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وانشأت وزارة السياحة وحدة لتحفيز الطيران تعمل على إدارة هذا الملف، سعيا منها لتعديل آليات التحفيز فى البرامج المستقبلية بناء على تحليل البيانات الحالية للحركة السياحية، والوضع الحالى للمقاصد المصرية، وتمثل الوحدة قاعدة بيانات ومعلومات رقمية تسهم فى صياغة وبناء برنامج تحفيز جديد.

وأشارت الوزارة إلى أنها نجحت فى إنهاء جميع المستحقات العالقة للشركات الأجنبية عن برامج تحفيز الطيران السابقة والتى كانت قد تم تعليقها فى وقت سابق، وذلك سعيا لاستعادة مصداقية وزارة السياحة عالميا.