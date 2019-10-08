شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1% بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% خاسراً 77.56 نقطة ليصل إلى مستوى 7800.67 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.23% خاسراً 165.91 نقطة ليصل إلى مستوى 3754.77 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 53.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 17 شركة، فيما تراجعت 159 شركة. Advertisements وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.41%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.85%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.14%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%. وجاء سهم "صادرات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.65%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 5.05%، ثم الأسماك بنسبة 1.12%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.79% ثم أسمنت العربية بنسبة 3.35%، ثم الاتحاد التجارى بنسبة 3.32%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1% بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.