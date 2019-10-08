شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعين رئيسا جديدا للشركة العامة لتجارة الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر حكومى ووثيقة اليوم الثلاثاء بأن العراق، وهو من أكبر مستوردى القمح والأرز فى الشرق الأوسط، عين رئيسا جديدا للشركة العامة لتجارة الحبوب.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز بأنه تم تعيين حسنين مهدى علوان رئيسا للشركة خلفا لنعيم المكصوصي.

ولم يتضح سبب التغيير الذى يأتى بعد أسبوع من الاضطرابات فى العراق أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وذكر مصدر حكومى لرويترز أن الخطوة روتينية، لكن أحد تجار الحبوب بالشرق الأوسط على دراية وثيقة بالسوق العراقية ربط التغيير بالاحتجاجات الحالية على ظروف المعيشة.

وقال التاجر الذى رفض ذكر اسمه "يتعين على الحكومة إجراء بعض التغييرات فى ظل كل ما يجرى فى البلاد".

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وتمثل الاحتجاجات فى العراق أكبر تحد أمنى وسياسى لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى منذ توليها المسئولية قبل عام.

والشركة العامة لتجارة الحبوب مسئولة عن مشتريات من القمح والأرز بمليارات الدولارات سنويا لتوفير إمدادات لبرنامج ضخم لبطاقات التموين، ويرأس المكصوصى الشركة منذ 2018.

وتتبع الشركة وزارة التجارة وتجرى مناقصات دولية بشكل منتظم لاستيراد قمح وأرز لبرنامج بطاقات التموين الذى يغطى الطحين (الدقيق) وزيت الطهى والأرز والسكر وحليب الأطفال.

والبرنامج تم تدشينه لأول مرة فى 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية من الأمم المتحدة.

وخرج عراقيون للشوارع فى الأيام الستة الأخيرة للاحتجاج على سوء الظروف المعيشية التى يلقون بالمسؤولية عنها على من يصفونهم بالمسؤولين الفاسدين.