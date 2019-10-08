شكرا لقرائتكم خبر عن الأعمال المصرى الكورى: نسعى لجعل مصر محورا لنفاذ المنتجات الكورية للسوق الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الأعمال المصري الكورى، أن هناك مساعى عدة لجعل مصر محورا لنفاذ المنتجات الكورية للسوق الأفريقي.

وأشار المهندس خالد نصير رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع كوريا، إلى أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من مستوى التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف في أسواق دول ثالثة حتى يتسنى لمصر أن تصبح محوراً لنفاذ المنتجات الكورية إلي أسواق الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.

وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري بعد إعادة تشكيله، بحضور وزراء المالية والصناعة والاستثمار.

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وأشار إلى الجانب المصري يسعى إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأوضح نصير أن الاجتماع اليوم يشارك فيه مجموعة من المنظمات الحكومية فى كوريا منها وزارة الخارجية الكورية وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة، والمعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا.

ولفت أن المجلس سينظم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين علي هامش فاعليات الدورة الأولي للمجلس، مضيفا أن الاجتماعات تتضمن جلسة خاصة عن فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن مستقبل صناعة المنسوجات في مصر لاستعراض فرص التعاون مع الجانب الكوري فى هذا القطاع.