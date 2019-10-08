شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5724.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحاً 9.820 نقطة ليصل إلى مستوى 6243.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% خاسراً 9.200 نقطة ليصل إلى مستوى 4714.88 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 103.8 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون دينار كويتى عبر 4161 صفقة.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%.

وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.89%، تلاه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.82%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.15%، فيما تصدر سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.96%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.49%.