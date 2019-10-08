شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تراجع قياسى فى معدلات توظيف الوافدين خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بنك الكويت الوطني، عن تباطؤ ملحوظ فى معدلات توظيف الوافدين خلال عام 2019، مشيرا إلى أن معدل نمو التوظيف انخفض من 4.2% فى 2018 على أساس سنوي، إلى 3.7% فى يونيو 2019.

وعزا "الوطني" الكويتى – فى تقرير له عن النمو السكانى فى الكويت - تباطؤ معدلات توظيف الوافدين فى العام الجاري، إلى استمرار التراجع فى أعداد الوافدين فى القطاع العام (3.1% على أساس سنوي)، بسبب جهود (التكويت)، والتى تعمل على إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة فى الوظائف الحكومية، بينما بقى معدل نمو وظائف الكويتيين خلال عام 2019 قويا، ليسجل 3.5% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن وتيرة نمو توظيف الوافدين فى القطاع الخاص خلال العام الجاري، تراجعت هى الأخرى بشكل طفيف من 4.6% على أساس سنوى فى ديسمبر 2018، إلى 4.1% فى يونيو 2019، مشيرا إلى أنه باستثناء العمالة المنزلية، فإن نسبة النمو فى يونيو 2019 تبدو أكثر ضعفا عند 2.7%، مقابل 5.1% على أساس سنوى فى ديسمبر 2018.

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وعزا (الوطني) الكويتى تراجع أرقام نمو توظيف الوافدين فى القطاع الخاص (باستثناء العمالة المنزلية) بشكل رئيسي، إلى تباطؤ نشاط التوظيف فى قطاع الإنشاءات، تزامنا مع تراجع وتيرة أنشطة إسناد المشروعات خلال الفترة نفسها؛ حيث تراجع التوظيف فى هذا القطاع من 8.6% فى 2018، إلى 1.9% فى يونيو 2019 على أساس سنوي، وبالمقابل بقى التوظيف فى قطاع العقارات قويا عند 13.4% على أساس سنوي.

ورجح أن تبقى هذه القطاعات، بالإضافة إلى قطاع العمالة المنزلية، داعمة لنمو توظيف الوافدين فى القطاع الخاص مستقبلا، خاصة بالنظر إلى أن أهداف (التكويت) المحددة لهذه النشاطات، تبقى منخفضة؛ حيث أن معظم العاملين فى هذه القطاعات، ليسوا من ذوى المهارات العالية.

وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية، أوضح بنك الكويت الوطني، أن آخر إصدار نصف سنوى للبيانات السكانية، أظهر ارتفاع عدد سكان الكويت فى يونيو 2019، ليصل إلى 4.7 مليون نسمة، بنسبة نمو بلغت 2.1% على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو 2.7% فى 2018؛ وذلك بسبب تراجع وتيرة نمو أعداد الوافدين، من 2.8% فى يونيو 2018، إلى 2.1% فى يونيو الماضي، لافتا فى الوقت نفسه إلى تراجع عدد أفراد الأسر الملحقين بالوافدين بنسبة أكثر حدة، حيث بلغت 2.5% فى يونيو 2019، مقارنة بـ1.3% فى يونيو 2018، تزامنا مع تراجعات قياسية فى معدلات التوظيف وارتفاع تكاليف المعيشة.