اياتا: توقعات بأن تبلغ حصة الطيران والسياحة من اقتصاد الإمارات 128 مليار دولار فى 20 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول فى الاتحاد الدولى للنقل الجوى (اياتا) اليوم الثلاثاء إن حصة قطاع الطيران والسياحة فى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ستزيد لأكثر من مثليها فى العقدين القادمين لتبلغ 128 مليار دولار. وقال محمد البكرى نائب الرئيس الإقليمى لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط فى فعالية لاياتا إن القطاع يساهم حاليا بمقدار 47.4 مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى للإمارات، بما يعادل 13% من الناتج. وأضاف أن من المرجح أن يدعم قطاع الطيران والسياحة الإماراتى 1.4 مليون فرصة عمل فى العشرين عاما القادمة من 800 ألف وظيفة حاليا. والإمارات مقر لشركتى طيران عالميتين كبيرتين هما طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

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