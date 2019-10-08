شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار مولت 270 مشروعا تنمويا بقيمة 27.8 مليار دولار منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى توفير تمويلات بلغت 27.8 مليار دولار من شركاء التنمية، لتمويل 270 مشروعًا فى مختلف القطاعات التنموية.

وكشف مصدر حكومي لـ"الخليج 365" أن تلك التمويلات بدأت منذ عام 2014 حتى الآن، لافتا إلى أن البنك الدولى يأتى على رأس الممولين بنحو 7.2 مليار دولار، تلاه اليابان بـ2.2 مليار دولار، والصندوق السعودى للتنمية، وصناديق عربية، بجانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبنوك أوروبية.

وأشار المصدر أن قطاع الكهرباء والطاقة حصل على النصيب الأكبر من التمويلات، بنحو 8.3 مليار دولار وهو ما كان له أكبر الأثر فى تحول مصر من دولة تعانى من نقص الكهرباء إلى دولة مصدرة للطاقة.

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وأوضح أن قطاع النقل وشبكات الطرق تم تمويله بـ4.9 مليار دولار، ثم قطاع الإسكان والمرافق تم تمويله بـ4.3 مليار دولار، تلاه قطاعات عديدة تمثل 39 جهة منها التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل والتضامن الاجتماعى .

جدير بالذكر أنه يتم موافقة الحكومة ومجلس النواب على اتفاقيات التمويل قبل إقرارها رسميًا من الجهات الدولية .