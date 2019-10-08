شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يخرج عن المسار السلبي– تحليل -8-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر النحاس بمقاومة الضغوط الإيجابية طويلا, لنلاحظ تشكيله مؤخرا لموجه صاعدة ليخرج بذلك عن المسار السلبي باختراقه لمستوى 2.5780 ليندفع بذلك فوق محور المتوسط المتحرك 55. ما سبق يدعونا للبدء بترجيح التداولات الصاعدة ولنتوقع باكتساب السعر لعزم إيجابي إضافي انجذابه قريبا نحو 2.6200 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الأول للميل الصاعد. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5800 و 2.6200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يخرج عن المسار السلبي– تحليل -8-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.