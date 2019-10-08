شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين بطيء– تحليل - 8-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر البلاتين أي هدف سلبي جديد حتى تداولات هذا الصباح نظرا لتشكيله لتداولات جانبية بطيئة باستقراره قرب مستوى 875.00, نذكر بأن السيناريو التصحيحي الهابط قائم على ثبات الحاجز المستقر عند 915.00 لنبقى بانتظار وصول السعر نحو الهدف الرئيسي والمتمركز عند 845.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 845.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط