الباوند مقابل الين يحتاج لعزم سلبي قوي-تحليل - 8-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن حتى تداولات هذه الصباح بالرغم من تذبذبه المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 133.00 معلنا بذلك عن تعطشه للعزم السلبي, فاكتسابه للعزم المطلوب سيمكنه بكسر مستوى 131.20 وليبدأ بتسجيل الأهداف السلبية المقترحة سابقا والتي تتمثل بمستوى 130.65 و 128.80 على التوالي. تذبذب المتوسط المتحرك 55 فوق تداولات السعر الحالية, يعزز بدوره سيطرة الميل الهابط بتأكيد احتجاز التداولات ضمن النطاق الهابط وليزيد من فرص اكتساب السعر لعزم سلبي إضافي خلال الفترة الحالية. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.60 و 131.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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