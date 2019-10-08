شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر التذبذب ضمن النطاق الهابط- تحليل - 8-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد إيجابي مؤقت متأثرا باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 مسجلا بذلك مستوى 117.85, لكن استمرار تشكيل مستوى 118.40 للمقاومة الإضافية يدعم استمرارية السيناريو الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 117.10 و 116.50 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

أما في حال اندفاع السعر فوق مستوى 118.40 وتقديمه لإغلاق إيجابي, فإن ذلك يؤكد تأجيله للهجوم السلبي ليضطر بذلك لبناء تداولات تصحيحية صاعدة قوية مع توفر فرصه لملامسة المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا عند 119.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.40 و 117.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط