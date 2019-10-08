- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر التذبذب ضمن النطاق الهابط- تحليل - 8-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد إيجابي مؤقت متأثرا باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 مسجلا بذلك مستوى 117.85, لكن استمرار تشكيل مستوى 118.40 للمقاومة الإضافية يدعم استمرارية السيناريو الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 117.10 و 116.50 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
أما في حال اندفاع السعر فوق مستوى 118.40 وتقديمه لإغلاق إيجابي, فإن ذلك يؤكد تأجيله للهجوم السلبي ليضطر بذلك لبناء تداولات تصحيحية صاعدة قوية مع توفر فرصه لملامسة المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا عند 119.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.40 و 117.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يكرر التذبذب ضمن النطاق الهابط- تحليل - 8-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.