شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم بنك كوميرز يستمر بالزحف السلبي-تحليل - 8-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر تأثير الضغوط السلبية على تداولات سعر السهم لنلاحظ تشكيله لزحف سلبي جديد مقتربا بذلك من الهدف السلبي الأول المتمركز عند 4.61, نذكر بأن ثبات السعر ضمن محاور القناة الهابطة سيزيد من فرص استئناف الهجوم السلبي بتحقيقه لكسر الحاجز الحالي ليستهدف بذلك مستوى 4.15 وصولا نحو 3.45 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 5.15 و 4.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط