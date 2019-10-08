شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يجتاز المتوسط المتحرك – تحليل - 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من تجاوز المتوسط المتحرك 50 والثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، ممهداً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تستهدف مستويات 80.00 ثم 93.13 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نتوقع استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 64.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد