سعر الداش كوين يجتاز المتوسط المتحرك – تحليل - 08-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من تجاوز المتوسط المتحرك 50 والثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، ممهداً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تستهدف مستويات 80.00 ثم 93.13 بشكل رئيسي.
وبالتالي، نحن نتوقع استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 64.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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