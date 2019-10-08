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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ضمن قناة صاعدة – تحليل - 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر اللايتكوين داخل قناة لحظية صاعدة تظهر بالصورة، وتمكّن من اختراق مستوى 56.75، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مناطق 70.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض الميل الهابط المؤقت قبل استئناف الارتفاع المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 52.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 70.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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